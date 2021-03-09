Киев, , 15:03 — REGNUM Законопроект «О медиа», который сейчас дорабатывается и обсуждается в Верховной раде, должен обеспечить «более прочную» защиту украинского медийного пространства от экспансии со стороны России.

Об этом на форуме в Киеве сегодня, 9 марта, один из разработчиков проекта, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

«Если мы говорим о деталях, то речь идет исключительно о России… И это влияние не только информационное, это влияние также и культурное, потому что должны понимать: то, что использует Россия, это не только новости, это также те нарративы, которые идут через сериалы, художественные фильмы», — подчеркнул Потураев.

ИА REGNUM напоминает, что еще летом 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о медиа. Документ был крайне критически встречен даже в «Слуге народа» и в итоге из-за отсутствия поддержки в рядах монобольшинства его не вносили в сессионный зал.