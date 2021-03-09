Москва, , 15:01 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин может пропустить остаток сезона 2020/21 чемпионата России по футболу из-за травмы. Об этом 9 марта заявил агент игрока Арсен Минасов.

«Ещё не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается. Всё будет зависеть от характера повреждения», — цитирует Минасова «Спорт-Экспресс».

19 августа 2020 года Набабкин получил травму в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита». Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.