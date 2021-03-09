Вашингтон, , 15:01 — REGNUM В популярном онлайн-сервисе Steam стартовал игровой фестиваль Pancake Week, посвящённый празднованию Масленицы. Об этом сообщалось 8 марта на официальной странице мероприятия.

Фестиваль продлится до 14 марта 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут опробовать различные игры от восточноевропейских разработчиков, приобрести некоторые из них со скидкой, а также узнать подробности новых проектов.

Организатором фестиваля выступило российское издательство Meta Publishing. Оно занимается финансированием и распространением игр от различных независимых разработчиков.

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