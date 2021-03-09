Москва, , 15:00 — REGNUM Относиться с доверием к предложениям Киева о создании условий для посещения жителями ДНР и ЛНР различных территорий Украины нельзя. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

«Я однозначно к этому отношусь отрицательно, потому что я видела очень много примеров, когда Украина обменивала граждан и говорила, что люди могут спокойно пересекать линию разграничения, приезжать на территорию Украины и правоохранительные органы не будут иметь к ним никаких претензий», — заявила Морозова

«Те люди, которые всё-таки решились выехать на территорию Украины для закрытия тех же уголовных дел, каких-то бытовых нужд и так далее — все они были задержаны, и все они мало того что были задержаны, а были осуждены. И мы их потом опять привлекали к процессу обмена», — продолжила она.

По её мнению, аналогичная ситуация может сложиться и в связи с открытием Украиной туристических маршрутов для жителей Донбасса.

«Если люди согласились бы выехать на территорию Украины в рамках этой туристической акции, я уверена, что правоохранительные органы точно так же могут к ним предъявить претензии», — подчеркнула Морозова.

Ранее глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив заявила о том, что власти Украины планируют создать туристические маршруты для жителей Донбасса, чтобы стимулировать контакты между жителями ДНР, ЛНР и Украиной.

Между тем, в последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.