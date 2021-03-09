Париж, , 15:00 — REGNUM Парижская медицинская академия рекомендует правительству Франции сделать вакцинацию обязательной для медицинских работников. Об этом 8 марта сообщается на её сайте.

На сайте академии опубликовано официальное обращение, в котором утверждается, что «систематическая вакцинация медицинских работников, является приоритетной и не может считаться факультативной», а «нерешительность в отношении вакцинации этически неприемлема для лиц, осуществляющих уход за больными», и поэтому «рекомендуется сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для всех медицинских работников, работающих в государственном или частном секторе, в медицинских учреждениях и в домах престарелых, а также для помощников по уходу за пожилыми людьми».

По сообщению академии, «пандемия Covid-19, представляющая собой самый серьезный кризис в области здравоохранения и экономики со времен Второй мировой войны, отвечает всем критериям для обязательной вакцинации», а контакты с медицинским персоналом и другими людьми, занимающимися уходом, «является причиной 34% групповых случаев инфекций SARS-CoV-2».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Парижская медицинская академия рекомендовала не разговаривать в транспорте во избежание заражения коронавирусом.

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