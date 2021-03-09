Москва, , 14:59 — REGNUM В феврале 2021 года на российском авторынке было продано на 93% больше автомобилей китайских брендов, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, в прошлом месяце в России было продано 6185 экземпляров машин китайских марок. Среди них оказались 2158 моделей Haval (+77%), 1998 автомобилей Chery (рост реализации в 4,4 раза) и 1203 машины Geely (+60%).

Кроме того, за отчетный период на российском авторынке было продано 395 единиц автомобилей Changan (-8%), 187 экземпляров FAW (+78%), 130 моделей CheryExeed, 64 Lifan (-48%), 21 авто GAC, 18 транспортных средств Brilliance (+38%) и семь автомобилей Foton (+40%), а также четыре модели Zotye (-73%).

Ранее компания JAC представила в России новый кроссовер S7, который выпускается на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром».

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