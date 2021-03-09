Москва, , 15:01 — REGNUM Высокая централизация финансовой и бюрократической системы в Москве объясняет в первое место столицы по уровню коррупции среди регионов России в рейтинге Генпрокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

«На мой взгляд главная причина — сверхцентрализация власти и сверхцентрализация денег. Почти все деньги, которые зарабатываются в регионах, приходят сразу в Москву. Здесь получается некоторый «излишек», — сказал Тарасов.

Наряду с большими финансовыми потоками, коррупционным рискам в столице способствует и структура власти. В Москве она представляет из себя строго централизованную бюрократическую вертикаль, уверен депутат законодательного собрания города.

«У местного самоуправления в столице изъяты все полномочия. Централизованная вертикаль замыкается на мэрии, а это способствует развитию коррупции. Когда есть контроль это сильно мешает коррупции. Когда принимается централизованное решение по финансированию — это способствует коррупции. При обсуждении бюджета ссылка идет на адресные инвестиционные программы, которые разрабатываются мэрией. Таким образом и принятие решение, и их исполнение производится одной структурой. А при объеме финансов, о котором мы говорили, это делает неизбежным высокую коррупционную емкость бюджетной сферы столицы», — заявил Тарасов.

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