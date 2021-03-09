Уфа, , 15:02 — REGNUM Более 63 млн рублей планируют направить на модернизацию домов культуры в селах Башкирии. Об этом 9 марта сообщила министр культуры региона Амина Шафикова на совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, в течение четырех лет на улучшение материально-технической базы 77 домов культуры Башкирии было направлено более 226 млн рублей. Так, в прошлом году на эти цели 15 районам республики было выделено 54,8 млн рублей. На эти деньги было закуплено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты и другие необходимые принадлежности. Кроме этого, в помещениях клубов были проведены ремонтные работы, отметил он.

Министр культуры региона добавил, что в текущем году на проведение модернизации домов культуры в селах республики планируется направить 63,9 млн рублей. При этом 53,4 млн будет направлено из средств федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области появятся «Дома опережающего культурного развития»