Куала-Лумпур, , 14:56 — REGNUM Суд Малайзии разрешил 114 граждан Мьянмы остаться в стране, сообщает Antara.

Правозащитным группам удалось получить разрешение суда на возбуждение судебного иска с целью воспрепятствовать отправке граждан Мьянмы на родину.

В прошлом месяце правительство Малайзии использовало три военно-морских корабля Мьянмы для депортации 1086 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Малайзии впервые выявлены подтвержденные случаи заражения «нигерийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В Малайзии выявили первые случаи заражения «нигерийским» штаммом SARS-CoV-2