Москва, , 14:56 — REGNUM Курс евро опустился ниже 88 рублей. Это произошло впервые с сентября 2020 года. Как следует из данных Московской биржи, к 13:57 мск стоимость валюты составила 87,99 рублей против 88,5 рубля на открытии торгов.

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Курс доллара также снизился и перешагнул отметку в 74 рубля. Сегодня его минимальная цена была на уровне 73,9 рубля.

При этом вслед за подорожанием нефти продолжает укрепляться рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января 2021 года доллар и евро обновили максимумы 2021 года на уровне 76,50 рубля и 92,50 рубля соответственно.