Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдёт в Новосибирской области с 25 по 27 августа. Об этом говорится в распоряжении правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в правительстве области, документ предусматривает создание рабочей группы и экспертного совета по подготовке форума, а также определяет мероприятия-спутники «Технопрома-2021».

Так, в рамках «Технопрома-2021» пройдут форум трансфера технологий, XV Сибирская венчурная ярмарка, а также XII Международный Сибирский форум «Индустрия информационных систем».

Ранее губернатор региона Андрей Травников предложил провести «Технопром-2021» под знаком Года науки и технологий.

Отметим, что форум «Технопром» является одним из крупнейших технологических мероприятий России. В его задачи входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций.