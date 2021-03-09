Минск, , 14:58 — REGNUM КГБ Белоруссии имеет информацию о подготовке некоторыми лицами в период с 25 по 27 марта попыток дестабилизации ситуации в стране. Об этом 9 марта сообщил председатель КГБ республики Иван Тертель после доклада президенту страны Александру Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Тертеля, в ходе доклада главе республики было сообщено о проблемах, связанных с обеспечением национальной безопасности, а также о тех угрозах, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

«В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная», — добавил он.

В то же время, глава белорусского КГБ указал, что возглавляемое им ведомство обратило внимание на несколько моментов, первый из которых — беспрецедентное давление на Белоруссию со стороны иностранных партнеров, связанное с политикой санкций и некоторыми другими вещами.

«Второе — это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25−27 марта», — добавил Тертель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что с территории сопредельных государств исходят террористические угрозы.