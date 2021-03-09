Москва, , 14:55 — REGNUM Власти США в последнее время недовольны уклонением партии «Грузинская мечта» от выполнениях всех американских распоряжений. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований», — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР РФ.

По его словам, новая администрация президента США недовольна тем фактом, что правящая грузинская партия не в полной мере выполняет установку «безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию».

Нарышкин отметил, что власти США планируют «наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты», и на этот же курс настраивают своих европартнёров: «В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям».

Глава СВР полагает, что данный пример «красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона» быстро приводит к фактической утрате суверенитета и возможности проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.