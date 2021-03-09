Москва, , 14:53 — REGNUM Символ Года науки и технологий в России — это стилизованный вариант армиллярной сферы, имеющий отсылки как к зарождению науки в стране, так и к её современным достижениям. Об этом 9 марта заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

По словам Фалькова, поскольку логотип — это стилизованный вариант армиллярной сферы, он неслучайно выбран в силу нескольких причин. В первую очередь такая сфера венчает главную башню Кунсткамеры, которая считается колыбелью российской науки, а сегодня — Музей антропологии и этнографии.

«С другой стороны, если посмотреть, то это своего рода модель атома. В ХХ веке, мы знаем, атомный проект во многом предопределил не только мироустройство, но и развитие нашей страны», — сказал Фальков, добавив, что с точки зрения междисциплинарности, то это тоже такой отсыл к современности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Кремле российский президент Владимир Путин провёл встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Глава Минобрнауки рассказал о планах мероприятий в рамках объявленного в 2021 году Года науки. Каждый месяц будет посвящён определённой тематике, к примеру, в апреле это «Освоение космоса», а в августе — «Экология и климат».

Фальков отметил, что в России существует проблема, связанная с поддержкой молодых учёных. Это отсутствие чёткого понятия и закрепления правового статуса молодого учёного в федеральном и региональном законодательстве, что не даёт сфокусировать меры государственной поддержки.