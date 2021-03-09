Бишкек, , 14:52 — REGNUM В последнее время работающие в Киргизии предприниматели и компании стали гораздо чаще жаловаться на давление со стороны государственных органов. Об этом сегодня, 9 марта, заявил бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, большинство жалоб касаются чрезмерного и необоснованного вмешательства фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу бизнеса.

Также Орд-Смит отметил, что зачастую госорганы принимают решения без предварительных консультаций с предпринимателями, а рекомендации института бизнес-омбудсмена остаются без внимания.

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