Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону два многоквартирных жилых дома были построены с нарушениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 9 марта.

В настоящее время в отношении сотрудников фирмы, специализирующейся на проведении экспертиз проектной документации, возбуждено уголовное дело о неправомерной выдаче документов, удостоверяющих соответствие объектов требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как полагают следователи, в 2016 году и 2018 году сотрудники компании незаконно составили и выдали положительные заключения на строительство двух домов. При этом представленные застройщиками проектные документы не соответствовали нормам и требованиям в сфере пожарной безопасности. В результате существует опасность проживания в этих домах.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.