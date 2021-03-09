Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Американский писатель Рик Риордан поделился новыми подробностями сериальной экранизации «Перси Джексона». Официально проекту ещё не дали «зелёный свет», сообщает «Игромания» 9 марта.

Риордан намекнул, что сериал станет адаптацией книги «Перси Джексон и похититель молнии» — самой первой из цикла о приключениях юного полубога. По словам писателя, бюджет шоу будет сравним с «Мандалорцем» и «Вандавижн».

Напомним, «Перси Джексон и Олимпийцы» — это книжный цикл из пяти произведений, написанный Риком Риорданом. В нём рассказывается о приключениях сына греческого бога морей Посейдона и его друзей.