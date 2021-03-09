Бишкек, , 14:50 — REGNUM В столице Киргизии возле Дома правительства сегодня, 9 марта, прошел митинг против проекта новой конституции республики. Участие в акции протеста приняли более 50 человек.

Протестующие принесли с собой плакаты и транспаранты с лозунгами «Долой паХАНСТВО!», «Stop ХАНституция!», а также с оскорблениями в адрес нынешнего созыва парламента и карикатурами, изображающими депутатов, целующих ноги президенту.

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Собравшиеся потребовали распустить законодательное собрание, поскольку депутаты незаконно продлили себе сроки полномочий, а также отменить конституционный референдум.

Второе требование митингующие обосновали тем, что первоначальный вариант проекта новой конституции Киргизии радикально отличается от того, который был недавно рассмотрен и одобрен парламентом.

По словам протестующих, им не нравится то, что в обновленной версии президент получает почти абсолютные полномочия, но при этом ответственность за все действия и просчеты властей будет нести премьер-министр, а не глава государства.

Организаторы митинга заявили о том, что планируют подать в суд на нового президента Киргизии Садыра Жапарова, поскольку тот, по их мнению, «узурпировал власть».

ИА REGNUM напоминает, что референдум по новой конституции Киргизии назначен на 11 апреля 2021 года.

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