Москва, , 14:49 — REGNUM Наладить обмен удерживаемыми лицами между ДНР, ЛНР и украинской стороной стало практически невозможно. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

«В Минском меморандуме зафиксировано, что обмен должен происходить всех на всех. Но, к сожалению, до тех пор пока не будет принят определённый правовой аспект, запрещающий преследование и уголовное наказание лиц, которые участвовали в событиях на Донбассе, мы не можем произвести этот обмен в полном объёме», — заявила Морозова.

По её словам, ранее были инциденты, когда украинские власти заявляли о том, что люди могут спокойно пересекать линию разграничения, приезжать на территорию Украины и правоохранительные органы не будут иметь к ним никаких претензий.

Однако на практике лица, решившие выехать на территорию Украины для закрытия тех же уголовных дел, ранее на них заведенных, и по другим причинам — были задержаны и даже вновь осуждены.

«Была введена промежуточная формула: всех установленных на всех установленных. Но, к сожалению, и в этом Киев неоднократно отходил от договорённостей, и формула работала не в полном объёме», — отметила Морозова.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.