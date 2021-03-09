Новосибирск, 9 марта 2021, 14:48 — REGNUM В Новосибирске с 10 по 12 марта ожидаются снег, метель, порывы ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»
Так, завтра, 10 марта, ночью в городе ожидается −12…−14°С, днём −0…−2°С, ветер южный 4−9 м/с, облачная погода с прояснениями, без осадков.
В четверг, 11 марта, ночью прогнозируется −4…−6°С, днём −1…−3°С, ветер южный, переходящий на северо-западный, местами порывы до 17 м/с, днём мокрый снег, местами метель.
В пятницу, 12 марта, температура в городе ночью −6…−8°С, днём — 5.-7°С с небольшим понижением в течение дня, ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, ночью снег, днём — небольшой снег, местами метель.