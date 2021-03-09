Москва, , 14:48 — REGNUM В течение всех праздничных выходных Российское движение школьников провело ряд мероприятий в сети интернет. Тысячи активистов РДШ приняли участие в акциях «Песенный флешмоб» и «Завтрак для любимых», посвященных Международному женскому дню. В официальной группе РДШ ВКонтакте ребятам были предложены и традиционные рубрики: «Абитура», киноклуб «НольПлюс», очередной этап Киберспортивной Лиги РДШ и выпуск программы «Я PRO».

Утро субботы началось со старта сразу двух акций: «Метеодневник» запустило Экологическое направление РДШ, а в рамках проекта «Добро не уходит на каникулы» будет запущена Всероссийская акция «Подари внимание», где школьники могли поздравить своих любимых женщин с 8 марта и выиграть подарки за креативность. В этот же день более 20 тысяч школьников приняли участие во всероссийском онлайн-квизе, посвященном женщинам-героям страны, почти 13,5 тысяч ребят побывали в онлайн-кинотеатре РДШ и посмотрели увлекательный мультфильм «Теленок», в котором братья Егор и Витя отправляются в путешествие во имя спасения семьи. Завершилась суббота запуском челленджа от Медиашколы РДШ «Попробуй сам»: ребятам предложили снять интересные ролики о том, как они помогают любимым мамам по хозяйству. В воскресенье активистов РДШ ждала уже традиционная передача «Абитура», где ребята вместе с отделом науки побывали на онлайн-экскурсии по Казанскому авиационному институту, этот выпуск посмотрело более 7 тысяч человек. В этот же день подвели итоги акции «Экологичные подарки», в ней участникам необходимо было создать подарок из подручных и доступных средств из вторичных и экологичных материалов. В акции приняло участие более тысячи школьников всей страны.

В праздничный понедельник активистов ждала крайне насыщенная программа. В этот праздничный день Российское движение школьников презентовало итоги Всероссийской акции «Песенный флешмоб», был создан видеоролик, в котором активисты из столицы каждого федерального округа исполнили песню Владимира Шаинского «Песня мамонтенка», а также подарили женщинам цветы на улицах. Более 500 женщин получили букеты из рук школьников в честь праздника, а в социальных сетях было сделано более 2500 публикаций, а сам ролик посмотрело более 700 тысяч человек. Самыми активными регионами-участниками стали: Новосибирская область, Ростовская область, республика Хакасия, Самарская область, Рязанская область.

«Уверена, 8 марта женщины нашей страны не останутся без внимания родных мужчин. В этот день можно в очередной раз признаться в любви своей девушке, маме, бабушке, сказать им теплые слова. А благодаря песенному флешмобу РДШ школьники поздравили любимых дам творчески. Мы выбрали «Песенку мамонтенка» за ее главный посыл — любовь к матери, самому важному человеку в нашей жизни, — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, — Особенно приятно, что активисты из нескольких федеральных округов, несмотря на сложности и ограничения в связи с коронавирусом, вышли на улицы и поздравили совершенно незнакомых женщин, спели песню, станцевали, подарили цветы. Местами проведения флешмоба были выбраны значимые культурные места России. Например, в Санкт-Петербурге композицию исполняли у Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. В Новосибирске локацией для флешмоба была выбрана площадь перед Новосибирским театром оперы и балета. В Севастополе женщин поздравляли на Площади Нахимова, а в Москве — на центральной аллее парка ВДНХ. Улыбки на лицах прохожих — главная награда для ребят, и я надеюсь, что им удалось поднять настроение окружающим в прекрасный весенний праздник!»

А вот Всероссийская акция «Завтрак для любимых», приуроченная к Международному женскому дню, проходившая с 1 по 8 марта, привлекла внимание более 4,7 тысяч детей из всех регионов страны. Ребята сняли видео о том, как они готовят завтрак для своих любимых мам, бабушек, сестер или подруг. Видеоролики размещали в разделе «Клипы» в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #gastromaprussia #ГастрономическаяКартаРоссии. Самые содержательные, эмоциональные и креативные ролики будут отмечены шеф-поварами из разных регионов страны. Участники, приготовившие традиционное блюдо региона, угощение с национальным колоритом, смогут претендовать на призы от региональных шеф-поваров «Гастрономической карты России» — мастер-класс от шефа в ресторанах, обед региональной кухни от шефа. Кроме того, они получат в подарок книгу рецептов праздничных блюд из регионов России «Страна, за стол!» с автографом ее автора — руководителя и автора-методиста проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой.

Также 8 марта в 11:00 по московскому времени «Классное радио РДШ» провело увлекательнейшую встречу с заслуженным артистом РФ, актером театра и кино, телеведущим Вячеславом Манучаровым. Трансляцию посмотрело 4,5 тысячи пользователей сети. В это же время на платформе Synergy. Online началась трансляция масштабного форума «Synergy Girl’s Power», организованный Университетом «Синергия» при поддержке Российского движения школьников. В программе были интересные лекции и мастер-классы от ведущих спикеров. В новой передаче «Я PRO» активисты РДШ Ранэль и Эрика побывали там, где всегда цветут цветы, чтобы узнать о тех, кто профессионально занимается растениями, а также познакомились с сотрудницей Mail.ru Group, чтобы узнать больше о карьере девушек в ИТ. Этот выпуск увидели более 5 тысяч человек.

А еще в праздничный день состоялся звёздный хоккейный матч в поселке Большое Голоустное Иркутского района. Игра прошла на льду озера Байкал, где команда Иркутской области сражалась с легендарными хоккеистами России. Матч завершился со счётом 6:8: победила команда звёзд. Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта в поселке Листвянка. В состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. Почетными гостями матча стали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало. На этой игре присутствовали 5 активистов РДШ из посёлка Пивовариха Иркутского района. Ребята поздравили женщин с праздником, выйдя на лёд в хоккейной форме РДШ с надписью: «Российские девушки шикарны», подарили цветы и блины в честь начала Масленицы.

Как ранее сообщало ИА РЕ, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений \из 85 субъектов РФ, реализует 4 направления и 9 поднаправлений деятельности и более \40 федеральных проектов и конкурсов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, музейное дело, наука, дизайн, самоуправление, краеведение. Три из них входят \в национальный проект «Образование». Среди новых проектов РДШ: Кубок РДШ по киберспорту, «Шеф в школе», «Эко-дежурный по стране». За период самоизоляции РДШ создало 19 онлайн проектов, которые охватили 453 000 человек.