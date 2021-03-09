Киев, , 14:48 — REGNUM Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов просит журналистов «не делать какой-то китч» из заседаний СНБО.

Об этом он заявил на брифинге 9 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заседания проходят в плановом режиме, пятница — это день Совета нацбезопасности и обороны… Мы раз или два раза в месяц при необходимости собираем заседание и проговариваем вопросы, важные для страны», — заявил Данилов.

Он также отметил, что до начала следующего совещания Совнацбеза никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в отношении которых возможны ограничительные меры.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале Совнацбез Украины принял ряд «громких» санкционных решений, блокировав работу трех оппозиционных телеканалов и введя санкции в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука и ряда лиц из его окружения.