Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Новый законопроект в Казахстане обеспечит участие граждан республики в управлении делами государства. Это следует из проекта закона «Об общественном контроле», который опубликован на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Законопроект предусматривает вовлечение граждан Казахстана к управлению государственными делами в части, затрагивающей права и интересы населения.

Документ также направлен на обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля, взаимодействие объектов и субъектов общественного контроля, повышение доверия граждан к органам общественного контроля и формирование нетерпимости к коррупции.

В общественном контроле не смогут участвовать граждане республики с непогашенной судимостью, лица, состоящие на учете у психиатра или нарколога или признанные недееспособными.