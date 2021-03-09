Сеул, , 15:44 — REGNUM Корейская футбольная ассоциация подала заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) на проведение в Южной Корее оставшихся матчей второго раунда отборочного турнира ЧМ по футболу 2022 года группы H. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей ассоциации.

По их словам, заявку на проведение матчей второго раунда также подали Шри-Ланка и Ливан. Известно, что АФК определит принимающую сторону до конца месяца.

Напомним, что второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса оставшиеся матчи откладывались несколько раз.

Недавно Международная федерация футбола и Азиатская футбольная конфедерация приняли решение провести матчи в июне, чтобы все участники завершили групповой этап.

Напомним, сборная Южной Кореи находится в группе H вместе с командами КНДР, Туркмении, Ливана и Шри-Лани.

Южнокорейская команда сыграла четыре матча, занимая второе место в группе с восемью очками при двух победах и двух ничьих. Команда Туркмении лидирует в группе с девятью очками, поскольку команда сыграла на один матч больше. Ливан и Северная Корея имеют по восемь очков.