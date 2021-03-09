Казань, , 14:52 — REGNUM В Татарии для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственного выпускного экзамена в основной период задействуют более 6,5 тыс. педагогов. Во всех муниципальных образованиях республики будут открыты 83 пункта проведения экзамена. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Всего в муниципалитетах региона имеются 1525 аудиторий, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения. Количество мест для участников ЕГЭ — более 22 тысяч, уточнил глава ведомства. Кроме этого, студенты ВУЗов (по два человека в каждом пункте и на каждом экзамене) будут вести общественное наблюдение.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Более 2,5 тыс. выпускников Татарии планируют сдавать 24 и 25 июня экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Для организации экзамена по этому предмету закупается необходимое оборудование, оснащаются аудитории, добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Рособрнадзоре выразили надежду, что сроки сдачи Единого госэкзамена не придётся передвигать из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: В Рособрнадзоре не исключили переноса ЕГЭ на июль или август