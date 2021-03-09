Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Вирус RpYN06, почти идентичный по структуре генома вирусу SARS-CoV-2, обнаружен у летучих мышей в провинции Юньнань на юге Китая. Статья об исследовании опубликована репозиторием препринтов bioRxiv.

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Молекулярные биологи под руководством профессора Сиднейского университета Эдварда Холмса изучили биологические жидкости 23 видов летучих мышей. Более 400 образцов жидкостей собирали в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Учёных интересовали РНК вирусов.

В 40% образцов присутствовали следы коронавирусов, в том числе бетакоронавирусов, к которым относится SARS-CoV-2. Четыре бетакоронавируса оказались родственными SARS-CoV-2, эти вирусы распространялись среди подковоносых летучих мышей.

Один из четырёх вирусов, RpYN06, наиболее близок к версии SARS-CoV-2, которая циркулирует между людьми. Многие гены RpYN06 по структуре почти на 100% идентичны генам SARS-CoV-2.

Прямым предком коронавируса SARS-CoV-2 считают вирус RaTG13. Учёные полагают, что RpYN06 может быть прямым предком RaTG13 и SARS-CoV-2 либо родственным вирусом, выделившимся из общей ветви развития незадолго до начала эпидемии.

Специалисты рассчитывают, что дальнейшее изучение вирусов летучих мышей поможет понять, как SARS-CoV-2 смог поражать организм человека.

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