Москва, 9 марта 2021, 14:43 — REGNUM Стену четвёртого уровня паркинга на юге Москвы протаранил автомобиль «Порше», сообщили 9 марта корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.
Происшествие случилось в жилом комплексе «Ривер Парк» в районе Нагатинский Затон (ближайшая станция метро — «Коломенская»). Паркинг находится по адресу: Корабельная улица, дом 6А, строение 1.
Телеграм-канал «Московские новости» опубликовал некоторые подробности происшествия. В частности уточняется, что водитель не справился с управлением.