Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM Во многих регионах Приволжского федерального округа текущая неделя будет аномально холодной со среднесуточными температурами воздуха на 7 °C и более ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, в период с 9 по 13 марта в Нижнем Новгороде и области будет на 7−14°С холоднее климатической нормы. Нормальная температура воздуха для первой-второй декады марта составляет — 3… — 7 °C.

В Чувашии при норме — 4… — 6 °C ожидаются аномальные холода до 14 марта — на 7 °C и более ниже. Аналогичный прогноз дают синоптики и для жителей Кировской области. Задерживается наступление весны и в Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, начало марта в Поволжье стало очень снежным. Во многих регионах наблюдались обильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами мокрый снег с дождем.