Красноярск, , 14:42 — REGNUM Систему организации питания школьников в Красноярске модернизируют. Надзор за школьным питанием в столице Красноярского края будет ужесточён.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 9 марта на заседании оперштаба обсудили ситуацию с массовым отравлением школьников в Октябрьском и Советском районах Красноярска. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников. Возраст пострадавших детей — от семи до 14 лет.

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В настоящее время госпитализированными остаются 24 ребёнка, остальные — выписаны. Расследование подтвердило, что источником заражения стали салаты из свежих овощей.

В правительстве края уточнили, что питание в школах, где отравились дети, организует ООО «Развитие». Продукцию поставляли ООО «Респект» и СПК «Аленушка». Нарушения в ходе расследования были выявлены на всех предприятиях. Возбуждены административные дела.

Суд приостановил деятельность ООО «Респект» и СПК «Аленушка» на 85 суток. Известно, что в СПК специалисты обнаружили следы грызунов. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

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Как сообщало ИА REGNUM, после отравления школьников в Красноярске возбуждено два уголовных дела.

Как подчёркивают власти края, проверки показали, что система организации питания школьников в Красноярске неэффективна. Контроль за качеством продуктов питания посчитали недостаточным. Зафиксировано отсутствие договоров с субподрядчиками.

Красноярский губернатор Александр Усс отметил, что задействованы «механизмы ужесточения надзора в сфере организации питания» школьников. Планируется создание реестра добросовестных поставщиков качественных продуктов питания.

Усс поручил изучить опыт организации системы питания школьников в других крупных регионах России.

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