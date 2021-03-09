Пермь, , 14:42 — REGNUM В Перми пройдет с 8 по 14 марта масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» и масленичная ярмарка на набережной Камы. Однако сжигания чучела и массовых гуляний в 2021 году не будет во избежание большого скопления народа, сообщает пресс-служба мэрии.

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Вместо массовых общегородских мероприятий организуют масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около». В течение масленичной недели (8−14 марта) в пяти городских пространствах состоятся концерты известных пермских коллективов и исполнителей. Для концертов и арт-перформансов выбраны площадки социокультурного пространства «Завод Шпагина», Пермской арт-резиденции, частной филармонии «Триумф», концертного зала Дворца детского (юношеского) творчества и храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

На открытии фестиваля 8 марта в арт-резиденции зрителям представят все форматы фестиваля: произведения мировой классики в оригинальных переложениях, вариации популярных песен, исполненных на народных инструментах, авторский музыкальный материал в нестандартной подаче, фольклор в синтезе с живописью пермских художников.

Одним из главных событий фестиваля станет благотворительный вечер 12 марта. Собранные в рамках акции средства пойдут на лечение и реабилитацию одного из подопечных фонда «Берегиня». На вечере состоится показ сценических народных и стилизованных костюмов с участием известных личностей и медийных лиц Перми. Финалом фестиваля станет концерт симфонической музыки.

Все мероприятия в помещениях будут проходить с соблюдением масочного режима, соблюдением безопасной дистанции и при 50-процентной наполняемости залов.

С 8 по 14 марта на территории набережной Камы пройдет масленичная ярмарка. Посетителям предложат сувенирную продукцию и традиционные масленичные блюда.

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