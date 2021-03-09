Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с магистралей и улиц Новосибирска 1 402 405 куб. метров снега с начала зимнего сезона. Об этом сообщает мэрия города.

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При этом уточняется, что за три выходных дня было вывезено 31 562 куб. метра снега.

Кроме того, с 6 по 8 марта для обработки улично-дорожной сети использованы 50,8 тонны «Бионорда» и 1145 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород.

Специалисты городских дорожных служб попросили автовладельцев воздержаться от парковки транспортных средств на участках улиц, где ведутся уборочные работы.