Луганск, 9 марта 2021, 14:45 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил бывшего чиновника к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.
В суде было установлено, что в 2015 году мужчина был завербован Службой безопасности Украины, после чего устроился на работу в одно из министерств ЛНР.
До июня 2019 года осуждённый «собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения о личном составе подведомственных подразделений, выполняемой ими работе, а также вносил дезорганизацию и дезинформацию в деятельность указанных подразделений».
Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в государственной измене.
Напомним, ранее в ЛНР за шпионаж в пользу Украины был осуждён местный житель 1996 года рождения.