Луганск, , 14:45 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил бывшего чиновника к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.

В суде было установлено, что в 2015 году мужчина был завербован Службой безопасности Украины, после чего устроился на работу в одно из министерств ЛНР.

До июня 2019 года осуждённый «собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения о личном составе подведомственных подразделений, выполняемой ими работе, а также вносил дезорганизацию и дезинформацию в деятельность указанных подразделений».

Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в государственной измене.

«Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества и лишением специального звания», — сказано в сообщении генпрокуратуры ЛНР.

Напомним, ранее в ЛНР за шпионаж в пользу Украины был осуждён местный житель 1996 года рождения.