Москва, , 14:38 — REGNUM Ведущий и журналист Владимир Познер затруднился прокомментировать выступление певицы Manizha (Манижи Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении — 2021». Он признался, что не слушал ни одного терка исполнительницы. Об этом Познер заявил в интервью Общественной службе новостей.

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Он подчеркнул, что это не та музыка, которая ему интересна.

«Я не слушаю поп-музыку, поэтому не могу сказать, кто мог бы выступать от России на «Евровидении» и не могу оценить её навыки», — сказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта жители России проголосовали за то, чтобы Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представила певица Манижа. Она выступит с песней «Русская женщина».

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Напомним, в 2020 году Россию на «Евровидении — 2020» должна была представлять группа Little Big. Но из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. В этом году группа отказалась ехать участвовать в отборе на фестиваль.