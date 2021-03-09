Москва, 9 марта 2021, 14:38 — REGNUM Ведущий и журналист Владимир Познер затруднился прокомментировать выступление певицы Manizha (Манижи Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении — 2021». Он признался, что не слушал ни одного терка исполнительницы. Об этом Познер заявил в интервью Общественной службе новостей.
Читайте также: Певица Manizha представит на «Евровидении-2021» Россию
Он подчеркнул, что это не та музыка, которая ему интересна.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта жители России проголосовали за то, чтобы Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представила певица Манижа. Она выступит с песней «Русская женщина».
Ранее по теме: Пригожин прокомментировал победу певицы Манижи в отборе на «Евровидение»
Напомним, в 2020 году Россию на «Евровидении — 2020» должна была представлять группа Little Big. Но из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. В этом году группа отказалась ехать участвовать в отборе на фестиваль.