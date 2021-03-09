Майкоп, , 14:38 — REGNUM В Адыгее уличили в ведении незаконного предпринимательства бывшего заместителя главы администрации города Майкопа. Чиновник вел бизнес, участвуя в управлении двух коммерческих предприятий, несмотря на то, что по закону как госслужащий не имел на это права, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Бывший замглавы Майкопа стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

Как стало известно в ходе его расследования, чиновник предоставлял своим предприятиям «льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме». Так, одной из компаний он оказывал содействие при заключении контрактов на максимально выгодных условиях.

На сайте СКР имя чиновника не указывается, но ТАСС сообщает, что дело возбуждено против первого замглавы города Аслана Китариева, курирующего блок экономики и инвестиций.