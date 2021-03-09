Москва, , 14:38 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе полностью заблокирован украинской стороной. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, Киев полностью заблокировал данный вопрос. Он на данный момент заморожен, и это происходит после крайнего обмена 2019 года в декабре месяце, 29 декабря», — заявила Морозова.

«Киев просто не заинтересован, на мой взгляд, делать вообще какие-либо подвижки в данной сфере. У нас уже сложилась определённая традиция: новый год делать большой рождественский обмен. Но Украина весь 2020 год, извините, протянула кота за хвост и ни в какую не хотела договариваться о предстоящем обмене. Ситуация в 2021 году, к сожалению, не поменялась», — продолжила она.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.