Джакарта, , 14:37 — REGNUM Посол Германии в Индонезии Питер Шуф заявил, что доволен поставкой вакцины AstraZeneca в Индонезию в рамках международной программы COVAX, сообщает Sindonews.

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«Я рад видеть, что первую партию вакцины AstraZeneca доставили в аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте. 1,1 млн доз готовой к применению вакцины — это только часть из 11,7 млн доз, которые поступят в Индонезию до мая 2021 года», — заявил посол Германии в Индонезии.

Германия гордится тем, что является одним из крупнейших доноров COVAX с общим взносом более 2,2 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс выразил надежду, что вакцина AstraZeneca поможет Индонезии достичь коллективного иммунитета в стране.

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