Киев,
9 марта 2021, 14:37 — REGNUM Если политика Киева в принципиальном плане не изменится, двусторонней встречи с президентом России у президента Украины не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказывания Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что в настоящее время продолжается
подготовка встречи лидеров «нормандской четверки», если
же общая встреча
не состоится, то
Зеленский
готов
провести двусторонние переговоры с лидерами России, Франции и Германии.
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«Киев и далее будет делать всё возможное, чтобы избежать выполнения Минских соглашений, но выбор у него незавидный: надо либо выполнять Минск-2, либо начинать войну в Донбассе. К чему он, похоже, и готовится.
Соответственно, никакой новой встречи в «Нормандском формате» в ближайшее время не состоится, а двусторонние встречи украинского президента — это его и его западных партнёров дело. Возможно, они и захотят его поддержать, но поддержать в чём? В политике Зеленского нет никакого положительного содержания, которое заслуживало бы поддержки.
Что можно сказать точно, так это то, что, если политика Киева в принципиальном плане не изменится, двусторонней встречи с президентом России у президента Украины не будет. Киев настолько примитивен в роли марионетки США, выполняющей роль антироссийского авангарда, что до возможности даже обсуждения перспектив такой встречи Зеленскому надо пройти длинный путь политических шагов внутреннего украинского свойства, на которые он не способен«, — отметил Михаил Демурин.