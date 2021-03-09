Киев, , 14:37 — REGNUM Если политика Киева в принципиальном плане не изменится, двусторонней встречи с президентом России у президента Украины не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что в настоящее время продолжается подготовка встречи лидеров «нормандской четверки», если же общая встреча не состоится, то Зеленский готов провести двусторонние переговоры с лидерами России, Франции и Германии.

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« Киев и далее будет делать всё возможное, чтобы избежать выполнения Минских соглашений, но выбор у него незавидный: надо либо выполнять Минск-2, либо начинать войну в Донбассе. К чему он, похоже, и готовится.

Соответственно, никакой новой встречи в «Нормандском формате» в ближайшее время не состоится, а двусторонние встречи украинского президента — это его и его западных партнёров дело. Возможно, они и захотят его поддержать, но поддержать в чём? В политике Зеленского нет никакого положительного содержания, которое заслуживало бы поддержки.