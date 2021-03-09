Москва, , 14:44 — REGNUM В случае, если будет обращение к России о помощи в лечении от COVID-19 президента Сирии Башара Асада и его супруги, глава РФ Владимир Путин рассмотрит его в оперативном порядке. Об этом 9 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему в настоящее время неизвестно о такого рода обращениях.

«Конечно же, будем надеяться на то, что президент Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о якобы предстоящих кибератаках властей США на системы российской власти вызывает обеспокоенность Кремля.