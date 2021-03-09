Москва, , 14:50 — REGNUM Список распространённых ошибок, из-за которых водители могут не пройти техосмотр, назвали сотрудники пунктов технического обслуживания (ПТО). Об этом сообщает Autonews.

Так, по информации работников ПТО, чтобы успешно пройти техосмотр, машина должна быть укомплектована аптечкой и огнетушителем. При этом лекарства в аптечке должны быть не просроченными, а у огнетушителя нужно проверить срок службы и не сорвана ли пломба.

Диагностической карты не получат те автолюбители, кто крепит на зеркала заднего вида еще одни — дополнительные.

Специалисты при техосмотре будут проверять исправность ремней безопасности, наличие сидений и подголовников, а также калибровку фар и их светопропускаемость.

Не пройдут техосмотр те автовладельцы, в авто которых отсутствуют брызговики, имеются ржавые несущие элементы кузова. Также не допустят к выезду на дороги машины со старыми шинами или автомобили с разными колёсами. Пленку с фар и стёкол придётся снять.

Ранее автообозреватель Борис Захаров предупредил автолюбителей, что на автоматической мойке от щёток на корпусе машины могут остаться мелкие царапины, а на сильно загрязненных транспортных средствах могут образоваться даже крупные царапины.

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