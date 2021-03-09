Москва, , 14:42 — REGNUM Акция феминисток против дискриминации и насилия в Мексике, участники которой атаковали женский кордон полиции, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

«Большей своей частью это недолюбленные тётки, озлобленные на всё и вся», — считает Татьяна К.

Многие пользователи выразили своё отвращение тому поведению, которое продемонстрировали мексиканские феминистки. Они считают, что борьба за права женщин должна представлять из себя нечто совершенно иное.

«Противные тётки. Я за мужчин, семью, детей и любовь! Будьте все здоровы!», — поделилась своим мнением Елена В.

Некоторые комментаторы указали на то, что борьба с «дискриминацией и насилием» столь жестокими насильственными методами выглядит ужасно и противоречит здравому смыслу.

«А как разнос какой-то стеночки поможет в борьбе с дискриминацией, и что особенно умиляет, с насилием?», — написала Ирина Е.

Другие пользователи отметили, что российское общество, где роль женщины не носит деструктивного характера, куда более здоровое.

«Мне больше наше 8 марта нравится! Цветочки и хорошее настроение», — пишет Наталья Г.

Напомним, 8 марта министерство общественной безопасности Мехико (Мексика) опубликовало информацию о том, что мексиканские феминистки, выступая против дискриминации и насилия, атаковали женский кордон полиции со щитами: пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц.