Тольятти, Самарская область, , 14:36 — REGNUM Работу нарколаборатории пресекли в Тольятти. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что лаборатория по производству наркотиков располагалась в частном доме Центрального района города. Сотрудники правоохранительных органов нашли в жилом помещении оборудование, защитные костюмы и материалы для изготовления наркотических средств. Также было обнаружено 6,5 килограмма мефедрона.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что подозреваемые в незаконном производстве наркотиков были задержаны и помещены под стражу. Расследование дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре был задержан подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде полицейские изъяли у пенсионера крупную партию наркотиков