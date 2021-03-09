Тольятти, Самарская область, 9 марта 2021, 14:36 — REGNUM Работу нарколаборатории пресекли в Тольятти. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сообщается, что лаборатория по производству наркотиков располагалась в частном доме Центрального района города. Сотрудники правоохранительных органов нашли в жилом помещении оборудование, защитные костюмы и материалы для изготовления наркотических средств. Также было обнаружено 6,5 килограмма мефедрона.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела.
Сообщается, что подозреваемые в незаконном производстве наркотиков были задержаны и помещены под стражу. Расследование дел продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре был задержан подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ.
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