Симферополь, , 14:30 — REGNUM Прямые рейсы в Симферополь свяжут Пензу, Белгород, а также Курск в период с конца мая по октябрь, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь» 9 марта. Обслуживать рейсы будет авиакомпания «ИрАэро».

Прямые рейсы между Симферополем и Пензой будут выполняться в период с 28 мая по 3 октября, трижды в неделю: по вторникам, пятницам и субботам самолёты будут отправляться в Крыма, обратно — по средам, субботам и воскресеньям. Также с 28 мая по 3 октября самолёты будут летать из Курска в Симферополь — каждые пятницу и воскресенье. Из Белгорода рейсы будут отправляться каждую субботу с 29 мая по 2 октября.

Отметим, что ранее продажу билетов в Крым из Белгорода открыли авиакомпании Nordwind и Smartavia.