Москва, , 14:29 — REGNUM В России возобладал скептический подход к введению паспортов вакцинации. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал, что не знает, изменилось ли отношение властей к введению таких паспортов. «Мне неизвестно об этом. Лучше адресовать эти вопросы в штаб», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России не поддержал идею введения таких паспортов.

Песков добавил, что пока нет окончательного понимания того, как подобные документы будут унифицированы. Это повод для активизации «ковидной дипломатии» между странами, сказал пресс-секретарь.

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