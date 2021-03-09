Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Участие в переговорах между представителями руководства Грузии и лидерами оппозиционных партий шведского дипломата соответствует интересам всех сторон конфликта. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 марта заявил журналистам лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Это очень хорошо не для одной какой-то конкретной партии, а для страны, интересов государства. Мы продолжим переговоры, к чему всегда были готовы», — сказал Мдинарадзе.

Он также добавил, что приезд представителя Евросоюза не позволит сорвать переговоры, как это якобы планировали сделать лидеры оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель поручил шведскому дипломату Кристиану Даниэльсону посетить Грузию и стать посредником в диалоге между властями страны и оппозицией по выходу из политического кризиса. Представитель ЕС должен прибыть в Тбилиси в течении нескольких дней.

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