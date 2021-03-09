Минск, , 14:28 — REGNUM В настоящее время ведется подготовка визита в Белоруссию председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом 9 марта сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

«Мы сейчас участвуем в подготовке визита премьер-министра сюда, в республику. Повестка — мы должны стать сильнее совместно, мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию», — сказал он.

При этом Мезенцев подчеркнул, что самым главным во время указанного визита должно стать подтверждение стратегии экономического взаимодействия России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оппозиция в Белоруссии просила посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева провести встречу с ее представителями, однако он отказался от таковой, так как российские дипломаты не ведут переговоры с силами, нацеленными «на подрыв государства».