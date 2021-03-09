Москва, , 14:24 — REGNUM Россия рассчитывает, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, уже в скором времени будет одобрена для плановой вакцинации населения от COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сегодня, 9 марта, после переговоров с главой министерства иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомним, что российский препарат был официально зарегистрирован в ОАЭ для использования в экстренных случаях в январе 2021 года.

«Рассчитываем, что вскоре этот препарат будет одобрен и для применения при плановой вакцинации населения», — подчеркнул Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированным препаратом от коронавирусной инфекции. по данным РФПИ, на сегодня вакцина уже одобрена в более чем 40 странах и по количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.