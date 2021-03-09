Дубай, ОАЭ, , 14:22 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

Кудерметова девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, 12 ошибок на подаче и 4 из 11 брейков.

В третьем круге турнира Бенчич сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

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