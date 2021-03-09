Москва, , 14:20 — REGNUM Каких-либо ограничений на перевыборы глав регионов в России нет, важна эффективность работы на посту. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я ничего вам не могу сказать. Каких-то в данном случае ограничений нет. Единственные, наверное, ограничения — это те самые критерии оценки эффективности работы», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов оценить сложившийся институт долгого нахождения у власти одних и тех же глав регионов.

По словам представителя Кремля, в каждом случае встает вопрос о том, насколько эффективно работает губернатор и какие результаты показывает его команда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при подведении в Кремле, на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, итогов выполнения KPI для регионов, выяснилось, что наибольшее доверие вызывают главы Чечни, Адыгеи, Курганской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В списке аутсайдеров оказались Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

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