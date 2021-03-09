Москва, , 14:20 — REGNUM После принятия федерального закона «О персональных данных» при подписании чуть ли не каждого договора, регистрации на каждом сайте с граждан требуют дать согласие на обработку персональных данных. И зачастую это обоснованно, так как иначе просто невозможно исполнение договора, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк

«Но проблема в том, что многие из граждане подписывают это согласие не глядя, потому что, во-первых, все люди схожи — гражданин (субъект персональных данных) общими фразами соглашается на все.

Во-вторых, в случае отказа вряд ли удастся получить услугу, для которой это согласие предполагалось.

Поэтому считаю, что вступившие в силу 1 марта 2021 года. изменения в закон очень нужными и правильными. Теперь новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн‑ и офлайн-магазинах и так далее.

При этом нельзя передавать третьим лицам свои персональные данные: имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту. На это каждый раз требуется особое согласие.

В частности, теперь согласие на обработку персональных данных, в отношении которых разрешено их распространение, оформляется отдельно от согласия на обработку персональных данных, распространение которых не предполагается.

При этом оператор, осуществляющий обработку персональных данных обязан обеспечить гражданину возможность самому определять перечень общедоступных персональных.

Раскрытие самим субъектом персональных данных информации не дает оператору автоматического права на дальнейшее распространение информацию. Согласие нужно даже в этом случае.

Таким образом, даже если телеграмм-боты получали ранее согласие пользователя на обработку персональных данных (включая распространение), то это согласие не соответствует новым требованиям закона

В связи с этим обработка персональных данных на основании прежнего согласия осуществляться не может», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор направила администрации мессенджера Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают персональные данные граждан РФ.

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