Москва, , 14:30 — REGNUM Российский президент Владимир Путин провёл встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым 9 марта в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Минобрнауки рассказал о планах мероприятий в рамках объявленного в 2021 году Года науки. Каждый месяц будет посвящён определённой тематике, к примеру, в апреле это «Освоение космоса», а в августе — «Экология и климат».

Фальков отметил, что в России существует проблема, связанная с поддержкой молодых учёных. Это отсутствие чёткого понятия и закрепления правового статуса молодого учёного в федеральном и региональном законодательстве, что не даёт сфокусировать меры государственной поддержки.

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нём и понятие, и правовой статус молодых учёных как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий», — сказал министр.

Путин ответил, что одобряет эту инициативу.

Фальков рассказал также о запуске большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Это специальные территории и местности, где будут разрабатывать методики измерения потоков основных парниковых газов. Пока таких регионов семь: Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области, Чечня и Краснодарский край.